Губернатор Ставрополья рассказал, что грозит нарушителям карантина

Как рассказал губернатор Ставрополья, в регионе отмечен рост числа людей, прибывающих из других территорий, в том числе, с неблагоприятной эпидобстановкой.

По мнению Владимира Владимирова, необходимым мероприятием для сдерживания инфекции остается контроль за приезжими.

– Мы обязаны сделать всё, чтобы максимально снизить риски для жителей нашего края, – подчеркнул глава региона.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что, согласно распоряжению губернатора, прибывающие на территорию края воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом будут уведомляться под роспись о необходимости обеспечить режим двухнедельной самоизоляции.

За невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности предусмотрена административная ответственность.

В рамках этой работы будет организовано постоянное дежурство специальных групп на постах на административной границе края, во всех аэропортах, железнодорожных вокзалах и автостанциях межрегионального сообщения.