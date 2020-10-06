В Ставрополе разъяснили правила соблюдения двухнедельного режима самоизоляции

Исключение составляют люди, прибывающие из-за границ РФ, для которых действуют другие правила
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Владимир Владимиров подписал распоряжение, которым предусматривается обязательное уведомление о необходимости соблюдения 14-дневной самоизоляции для лиц, въезжающих в край и не зарегистрированных по месту жительства на Ставрополье.
Эта мера направлена на снижение рисков распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
Исключение составляют люди, прибывающие из-за границ России, для которых действуют другие правила.
Также распоряжение не распространяется на экспедиторов, водителей,бригады, экипажи воздушных судов; граждан из соседних регионов, приезжающих в край на работу в организациях АПК; экипажи транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки; жителей края, которые вынуждены пересекать административную границу региона для следования к месту работы.
Также эти правила не распространяютя на людей, которые вынуждены ездить в служебные командировки. Распоряжение также не касается туристов, которые приехали в наш край по санаторным путевкам.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что прибывающих на Ставрополье из неблагополучных регионов обяжут соблюдать 2-недельную самоизоляцию. Такое распоряжение вчера, 5 октября подписал губернатор края Владимир Владимиров.
Также каждому прибывшему обязаны вручить соответствующее уведомление.
Со дня приезда людям следует исключить контакты с другими жителями края и обратиться за помощью медиков на дому при первых симптомах простудного заболевания.
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