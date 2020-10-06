Губернатор Ставрополья призвал земляков беречь себя от COVID-19 и сезонных болезней

В крае продолжает расти число зараженных коронавирусом. На сегодняшний день зафиксировано 16978 случаев заболевания
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Губернатор Ставрополья призвал жителей региона беречь себя от COVID-19 и сезонных болезней.
- Уже чувствуется наступление холодного времени года. К своему порогу приближаются риски, которые связаны с сезонной заболеваемостью ОРВИ и гриппом. С учетом этого, заметно возрастает и опасность COVID. Об этом стоит помнить постоянно. И заботиться о защите своего здоровья., - подчеркнул глава региона. Владимир Владимиров напомним о необходимых для этого мерах профилактики.
- Пожалуйста, следуйте им, относитесь внимательно к рекомендациям врачей и специалистов Роспотребнадзора. Берегите себя и оставайтесь здоровыми, - обратился он к землякам.
В крае продолжает расти число зараженных коронавирусом. На сегодняшний день зафиксировано 16978 случаев заболевания. За сутки скончались еще два человека с подтвержденным диагнозом.
Всего на Ставрополье скончались от инфекции 334 человека. Глава региона выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.
Ранее «КП-Севрный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья сообщил о росте числа людей, прибывающих из других территорий, в том числе, с неблагоприятной эпидобстановкой.
По мнению Владимира Владимирова, необходимым мероприятием для сдерживания инфекции остается контроль за приезжими.
– Мы обязаны сделать всё, чтобы максимально снизить риски для жителей нашего края, – подчеркнул глава региона.
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