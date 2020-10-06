Губернатор Ставрополья опроверг слухи о плане по штрафам за отсутствие масок

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Жители Ставрополья стали получать в мессенджерах сообщения, что с 6 октября в магазинах края будут проводить рейды по проверке соблюдения мер эпидбезопасности. В тексте говорится, якобы с одного района поручено собирать по 8 миллионов рублей штрафов.

Эту информацию прокомментировал Владимир Владимиров. Он заявил, что это не имеет ничего общего с действительностью.

- Я хочу напомнить, что решения об открытии учреждений торговли, общепита и так далее принимались, исходя из того, что там будет непременно обеспечиваться защита здоровья посетителей и сотрудников, — подчеркнул Владимиров.

Глава региона также добавил, что в условиях коронавирусной инфекции, это правило следует соблюдать неукоснительно.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья призвал жителей региона беречь себя от COVID-19 и сезонных болезней.

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