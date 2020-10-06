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На Ставрополье на вокзалах будут дежурить группы с уведомлениями для приезжих

Прибывающих в наш край из неблагополучных регионов обяжут соблюдать 2-х недельную самоизоляцию
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Дежурные будут вручать уведомления под роспись

Дежурные будут вручать уведомления под роспись

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Людей, въезжающих на территорию Ставрополья, станут извещать о введённом в крае режиме повышенной готовности и масочном режиме, а также необходимости 14-дневной самоизоляции.

Дежурные будут вручать уведомления под роспись. Сообщается, что эти группы будут дежурить на постах на административной границе региона, во всех аэропортах, железнодорожных вокзалах и автостанциях межрегионального сообщения.

Напомним, прибывающих на Ставрополье из неблагополучных регионов обяжут соблюдать 2-недельную самоизоляцию. Такое распоряжение вчера, 5 октября подписал губернатор края Владимир Владимиров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе разъяснили правила соблюдения двухнедельного режима самоизоляции.

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