На Ставрополье на вокзалах будут дежурить группы с уведомлениями для приезжих

Дежурные будут вручать уведомления под роспись Фото: Михаил ФРОЛОВ

Людей, въезжающих на территорию Ставрополья, станут извещать о введённом в крае режиме повышенной готовности и масочном режиме, а также необходимости 14-дневной самоизоляции.

Дежурные будут вручать уведомления под роспись. Сообщается, что эти группы будут дежурить на постах на административной границе региона, во всех аэропортах, железнодорожных вокзалах и автостанциях межрегионального сообщения.

Напомним, прибывающих на Ставрополье из неблагополучных регионов обяжут соблюдать 2-недельную самоизоляцию. Такое распоряжение вчера, 5 октября подписал губернатор края Владимир Владимиров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе разъяснили правила соблюдения двухнедельного режима самоизоляции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ставрополье ввели двухнедельный карантин для прибывших из неблагополучных регионов

Такие правила будут действовать до отмены режима повышенной готовности (подробнее)