Житель Ставрополья после развода незаконно отобрал у матери двух дочерей

Семейная драма развернулась в Предгорном районе Ставрополья. Там в одном из домов после развода у супругов сложились крайне сложные отношения. Муж считал, что бывшая жена не заботится о дочках и требовал отдать детей ему.

Мать отказывалась идти на поводу у мужчины. Тем временем отец не смирился с ее решением и забрал двухлетнюю дочь.

На этом ставрополец не остановился. Через несколько дней он забрал и 6-летнюю девочку. Неоднократные попытки экс-супруги вернуть девочек заканчивались лишь скандалами.

Матери пришлось обратиться в суд, удовлетворивший ее требования оставить дочерей с ней. Работники службы уведомили отца о возбуждении исполнительного производства, однако мужчина отказался передать детей матери.

В делу вмешались органы опеки и попечительства, а также судебные приставы. Из-за того, что младшая дочь не пошла к матери, органы опеки рекомендовали работникам службы предоставить 14 дней для общения дочерей с мамой.

По истечении срока отец по-прежнему отказался добровольно передать детей, проигнорировав желание дочерей, и судебные приставы вынесли 5-тысячный исполнительский сбор, а также предупредили об административной ответственности по статье «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера».

На следующий день отец передал девочек матери в присутствии органов опеки и попечительства. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Ставропольскому краю.