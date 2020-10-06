На границах Ставрополья установят посты въездного контроля

Посты въездного контроля установят на Ставрополе с 7 октября. Так, они появятся со стороны Краснодарского края (Кочубеевского) и со стороны Ростовской области (Красногвардейское).

В этих местах будут дежурить сотрудники ГИБДД, представители местных органов власти и казачества.

Так, они будут напоминать прибывающим на Ставрополье из других регионов о необходимости соблюдать 14-дневную самоизоляцию.

Речь идет о лицах, въезжающих в край и не зарегистрированных по месту жительства в регионе. Их будут уведомлять под роспись о необходимости двухнедельной самоизоляции. За невыполнение этих правил предусмотрена административная ответственность. Такие правила будут действовать до отмены режима повышенной готовности.

Эта мера необходима, чтобы снизить риски распространения COVID-19.

Напомним, соответствующее распоряжение губернатор Ставрополья подписал 5 октября. Кстати, на Ставрополье продолжает действовать обязательный масочный режим.

Использовать средства индивидуальной защиты необходимо в общественном транспорте, в такси, помещениях общего пользования многоквартирных домов, при посещении магазинов, или работая в торговле, а также при любом выходе на улицу.

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