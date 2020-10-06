Экс-сенатора от Карачаево-Черкесии арестовали на 2 месяца

После задержания в Ставрополе бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева отправили под стражу. Арест продлится до 6 декабря, сообщает пресс-служба Краевого суда.

Напомним, Дерев фигурирует в деле о мошенничестве в крупном размере, возбужденном еще в 2012 году. Вместе с шестью сообщниками они преступным путем выручили более 110 млн рублей, сообщает следователи.

В 2018 году экс-сенатора задержали в ауле Псыш, но уже через год его освободили. В марте 2020 года следователи завершили расследование уголовного дела.

Отметим, что брат Вячеслава - бизнесмен Хаджи-Мурат Дерев - скрывается от закона в Лондоне. Его подозревают в сокрытии налогов на 319 млн рублей. Кроме того, его компания задолжал около 23 млрд рублей «МИнБанку».

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