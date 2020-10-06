Муж прострелил жене голову из-за скандала в Дагестане

Фото: СКР по РД

В Дагестане закончили расследовать дело о смерти девушки. Обвиняемым проходит муж жертвы. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Дагестану.

17 января пара устроила скандал дома в селе Кикуни Гергебильского района. В один момент муж прострелил супруге голову. Девушка умерла на месте. Тогда обвиняемый закопал труп на сельском кладбище, а пистолет выкинул в реку.

- 29-летний житель Гергебильского района Республики Дагестан обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Следствием собрана достаточная доказательственная база, - сказано в сообщении Следственного комитета по Дагестану.

Фото: СКР по РД

Дело передано в суд.