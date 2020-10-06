Названы причины роста заражений COVID-19 и сезонными вирусами на Ставрополье

На Ставрополье заметно выросло число обращений с клиникой ОРВИ. Кроме того, увеличилась заболеваемость коронавирусом и сезонными вирусами. Заместитель министра здравоохранения края Ольга Дроздецкая объяснила, почему так происходит.

Корреспондент "КП" сравнил данные по заболеваемости ОРВИ на Ставрополье за аналогичные периоды. Согласно сведениям регионального управления Роспотребнадзора, с 27 сентября по 3 октября 2019 года с жалобами на простуду обращались 11,6 тысяч раз, заболеваемость составила 41,6 на 10 тысяч человек. Эти же показатели за 28 сентября - 4 октября 2020 года оказались выше. За помощью по клинике ОРВИ обратились 14,3 тысяч жителей Ставрополья. А коэффициент заболеваемости равнялся 51,6 на 10 тысяч человек.

- В крае циркулируют респираторные вирусы (риновирусы, аденовирусы), вирусы гриппа не обнаружены. При обследовании лиц с клиникой ОРВИ у 5% обнаружен генетический материал возбудителя новой коронавирусной инфекции COVID-19, - добавляют в Роспотребнадзоре.

Ольга Дроздецкая объяснила рост тем, что жители Ставрополья забыли о мерах предосторожности.

- Ситуация в крае остается напряженной. Жители Ставрополья фактически перестали соблюдать элементарные меры безопасности, которые были ранее определены и еще не отменены. Это ношение масок, социальная дистанция, отказ от массовых мероприятий. К несчастью, иногда заболевание привозят к нам из других регионов: люди возвращаются из отпусков.

Замминистра также обратила внимание на проблему несвоевременного обращения больных. Многие пациенты надеются, что они болеют всего лишь ОРВИ, и занимаются самолечением. В итоге некоторые поступают в больницы с коронавирусом и осложнениями.