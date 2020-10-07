Более 2 тысяч ставропольцев, испытывающих трудности с работой из-за пандемии, бесплатно получат дополнительное профобразование

На Ставрополье реализуют проект по организации бесплатного профессионального обучения и дополнительного профобразования для тех, кто испытывает трудности с поиском работы из-за распространения COVID-19.

Поучаствовать в программе могут 7 категорий граждан.

Это работники, находящиеся под риском увольнения из-за пандемии; трудящиеся на предприятиях пострадавших отраслей; уволенные после 30 апреля; прекратившие деятельность в качестве ИП после 1 марта; выпускники образовательных организаций 2020 года; граждане, состоящие на учете в центрах занятости с 27 марта; а также освобожденные из мест лишения свободы после 1 марта.

В нашем регионе определили приоритетные для рынка труда профессии.

Есть традиционные направления – веб-дизайн, парикмахерские услуги, кондитерское и поварское дело. А есть новые – лазерные технологии, эстетическая косметология, организация экскурсионных услуг и другие.

Обучение организуют на базе 11 учебных центров, созданных при колледжах региона, а также федеральных и краевых вузах. Уже до конца этого года планируется обучить более 2 тысяч человек.

Для участия в программе нужно подать заявку на платформе exspress.worldskills.ru. После этого региональный оператор проверяет данные, связывается с гражданами и согласовывает график обучения.

Оно проводится в очной форме и в дистанционном формате со сдачей демонстрационного экзамена. Длительность обучения по выбранной программе – в среднем 144 часа (три недели).