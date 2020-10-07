В Благодарном голуби оккупировали многоэтажку

Фото: управленияе Ставропольского края - государственной жилищной инспекции

В июле в адрес краевой госжилинспекции поступило обращение от жителей дома № 18 по улице Комсомольской. Они пожаловались на неудовлетворительное санитарное состояние и содержание общего имущества.

Больше всего досаждали людям голуби, которые поселились в щелях под карнизным свесом кровли. Двор и фасад дома были запачканы пометом и перьями, а птичий гомон лишал жителей дома покоя.

Фото: управленияе Ставропольского края - государственной жилищной инспекции

Для поиска решения проблемы начальник управления СК – госжилинспекции Сергей Соболев выезжал на адрес, где встречался с жильцами дома и директором управляющей организации.

– Для закрытия доступа птицам управляющая компания предложила подбить карнизный свес металлическими листами. Собственники на общем собрании согласовали проведение работ, после чего управляющая компания приступила к их выполнению. В сентябре подбивка свеса была завершена, отчет об исполнении выданного предостережения представлен в госжилинспекцию, – прокомментировал начальник управления СК – ГЖИ Сергей Соболев.