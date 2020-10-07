Менеджер из Ставрополя стала лотерейным миллионером

Менеджер из Ставрополя выиграла в лотерею 1,5 млн рублей. Лариса Петренко победила в розыгрыше месяца. Об этом сообщает пресс-служба "Столото".

Девушка играла "ради интереса". Лариса выигрывала небольшие призы и скидки, но на этот раз ей повезло по-крупному.

- За это время были и проигрыши, и выигрыши 15-20 тысяч. Я упорно верила, что меня ждет крупный приз. Но, и подумать не могла, что повезет в этой акции, и я выиграю главный приз месяца. Когда мне позвонили, я испытала весь спектр эмоций: счастье, радость, недоумение, удивление и даже шок. Это непередаваемые ощущения, это круто, - говорит жительница Ставрополя.

Деньги девушка планирует потратить на дом на Байкале.