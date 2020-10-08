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На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 155 человек

В регионе продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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За сутки скончались еще три пациента

За сутки скончались еще три пациента

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье продолжает расти число заболевших коронавирусом. Так, за последние сутки диагноз подтвердился еще у 155 человек.

Всего в регионе число зараженных достигло 17286. За последние сутки победить болезнь смогли 145 человек.

Всего в крае выздоровели - 12424 человека.

К сожалению, на Ставрополье продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом. Так, за последние сутки жертвами болезни стали три человека.

Всего в регионе за весь период пандемии скончались 340 жителей края. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

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