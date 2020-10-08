На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 155 человек

За сутки скончались еще три пациента Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье продолжает расти число заболевших коронавирусом. Так, за последние сутки диагноз подтвердился еще у 155 человек.

Всего в регионе число зараженных достигло 17286. За последние сутки победить болезнь смогли 145 человек.

Всего в крае выздоровели - 12424 человека.

К сожалению, на Ставрополье продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом. Так, за последние сутки жертвами болезни стали три человека.

Всего в регионе за весь период пандемии скончались 340 жителей края. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.