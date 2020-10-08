Ставрополье готовится к эпидсезону по гриппу и ОРВИ в условиях пандемии

Продолжаются поставки аппаратов ИВЛ, закупленных за счет краевого и федерального бюджета
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Ставропольский край готовится к эпидсезону по гриппу и ОРВИ в условиях продолжающейся пандемии новой коронавирусной инфекцией.
Губернатор региона поручил краевому минздраву развернуть дополнительный резерв коек для помощи больным COVID-19.
В скором времени создадут еще более 600 инфекционных коек для больных коронавирусом. Они развернутся в Апанасенковской, Арзгирской, Кочубеевской, Красногвардейской, Труновской, Туркменской, Шпаковской, Советской, Предгорной районных больницах, в больницах Ставрополя и Железноводска.
Так, по 100 и более коек дополнительно откроют в Кочубеевской, Апанасенковской райбольницах, больнице № 2 Ставрополя. Большая их часть может быть уже развернута в течение 24-48 часов, остальные будут готовы в течение месяца.
Обеспечивается максимальное подведение кислорода к ним.
Функционируют 2803 койки для оказания помощи при коронавирусе. Имеются 272 реанимационные койки, оснащенные аппаратами искусственной вентиляции легких и другим необходимым медицинским оборудованием для оказания помощи пациентам в тяжелом состоянии.
Продолжаются поставки аппаратов ИВЛ, закупленных за счет краевого и федерального бюджета.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье продолжает расти число заболевших коронавирусом. Так, за последние сутки диагноз подтвердился еще у 155 человек.
Всего в регионе число зараженных достигло 17286. За последние сутки победить болезнь смогли 145 человек. Всего в крае выздоровели - 12424 человека.
К сожалению, на Ставрополье продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом. Так, за последние сутки жертвами болезни стали три человека.
Всего в регионе за весь период пандемии скончались 340 жителей края.
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