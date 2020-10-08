На Ставрополье число умерших от коронавируса достигло 340

Для диагностики внебольничной пневмонии в край приобретены 2 компьютерных томографа
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На Ставрополье продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.
Так, за последние сутки жертвами болезни стали три жителя нашего региона. А всего в крае от инфекции скончались 340 человек.
Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.
На данный момент имеющийся коечный фонд для больных коронавирусом распределен по всему краю. И около 60% мест остаются свободными.
Для диагностики внебольничной пневмонии в край приобретены 2 компьютерных томографа. Они работают в краевой инфекционной больнице и в инфекционной больнице Пятигорска.
Планируется закупка еще трех КТ.
В каждом медучреждении, переоборудованном для лечения больных Covid-19, сегодня достаточно обученного персонала. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. Квалификация медиков и наличие препаратов позволяет лечить самых тяжелых пациентов в любом районе Ставрополья.
С больными коронавирусом работают более пяти тысяч медиков. Все они прошли соответствующее обучение, обеспечивающее допуск к таким пациентам.
Оказанию помощи на аппаратах ИВЛ обучились 707 специалистов хирургического профиля.
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