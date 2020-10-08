На Ставрополье число умерших от коронавируса достигло 340

Для диагностики внебольничной пневмонии в край приобретены 2 компьютерных томографа Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ставрополье продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.

Так, за последние сутки жертвами болезни стали три жителя нашего региона. А всего в крае от инфекции скончались 340 человек.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

На данный момент имеющийся коечный фонд для больных коронавирусом распределен по всему краю. И около 60% мест остаются свободными.

Для диагностики внебольничной пневмонии в край приобретены 2 компьютерных томографа. Они работают в краевой инфекционной больнице и в инфекционной больнице Пятигорска.

Планируется закупка еще трех КТ.

В каждом медучреждении, переоборудованном для лечения больных Covid-19, сегодня достаточно обученного персонала. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. Квалификация медиков и наличие препаратов позволяет лечить самых тяжелых пациентов в любом районе Ставрополья.

С больными коронавирусом работают более пяти тысяч медиков. Все они прошли соответствующее обучение, обеспечивающее допуск к таким пациентам.

Оказанию помощи на аппаратах ИВЛ обучились 707 специалистов хирургического профиля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ставрополье готовится к эпидсезону по гриппу и ОРВИ в условиях пандемии

Продолжаются поставки аппаратов ИВЛ, закупленных за счет краевого и федерального бюджета (подробнее)