В Ставрополе на некоторых улицах изменится схема движения автотранспорта

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Для обеспечения безопасности городских дорог с 13 октября 2020 года будет изменена схема движения автотранспорта на некоторых улицах Ставрополя.

Изменения коснутся улиц Голенева и Маяковского. На них будет организовано двустороннее движение:

- по улице Голенева - от ул. Комсомольской до ул. Дзержинского,

- по улице Маяковского - от ул. Мира до ул. Комсомольской.

Это позволит увеличить пропускную способность улиц Голенева и Маяковского, а также снизит транспортную нагрузку на существующую улично-дорожную сеть.Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.