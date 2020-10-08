В Ставрополе стали известны подробности ухода замминистра здравоохранения Кузьменко

В Ставрополе председатель комиссии по вопросам оказания медпомощи взрослому населению Маргарита Кузьменко покинула пост заместителя главы министерства здравоохранения края.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на сайте ведомства удалена информация о ней, как работнике министерства. Официально не комментируют этот факт, ссылаясь на защиту персональных данных.

Увольнение не связано ни с коррупционными скандалами, ни обвинениями в халатности или неудовлетворительной работе курируемого направления. Об этом пишет «Победа 26».

Также известно, что против Кузьменко не ведется никаких расследований и преследований со стороны правоохранительных органов.