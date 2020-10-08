В Ставрополе заработал установленный по просьбе горожан светофор

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Во время сентябрьской прямой линии губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, прозвучала просьба установить светофор на ул. Лермонтова на переходе от парка Победы к площади 200-летия.

В этом месте действительно нужен был светофор по требованию. Об этом сообщил градоначальник. Также он добавил, что светофор уже установили и подключили. Стало гораздо удобнее и пешеходам, и водителям.

- Отработали и обращение жителей небольшого переулка Апрельского, который находится на Ташле. Там выполнили отсыпку дороги, - рассказал мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

В ответ на эту новость жители краевого центра высказали свои пожелания и замечания по поводу других дорожных участков города:

- На танке уберите новые светофоры: поворот с Кулакова на Октябрьскую, из-за них пробка;

- Спасибо что услышали» Еще очень нужен светофор и пешеходный переход на Чапаева с Пригородной. Только на одной стороне, чтобы пройти дорогу на прямую, нужно обойти метров 500, - пишет другая ставропольчанка;

- Проспект Кулакова 51 , закройте разворот на этом участке дороги! Каждый день там аварии;

- Обратите, пожалуйста, внимание на перекресток улиц Руставели и Попова. Очень нужно чтобы на данном перекрестке для пешеходов загорался отдельный сигнал! Рядом 20 школа, дети сами боятся переходить улицу Руставели. С Попова очень быстро едут машины, не обращая внимания на пешеходов. Было уже очень много наездов. Родители вынуждены переводить детей, и даже это не гарантия безопасности, - сообщает жительница Ставрополя.

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