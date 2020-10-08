Звезда сериала «Восьмидесятые» поздравил родной Невинномысск с днем рождения

Фото: dmitriy_belocerkovskiy

День 195-летия Невинномысска не за горами. Мэр города запустил в сети флешмоб с поздравлениями разных звезд телевидения, кино, спорта и политики. К акции присоединился российский актёр театра и кино, Дмитрий Белоцерковский.

Он снимался в сериалах «Восьмидесятые», «Стройбатя» и «Спальный район». Сам актер родился в Невинномысске в 1988 году.

Период своего детства уроженец Ставрополья помнит очень хорошо:

«Восьмидесятые - это беззаботное время: футбол, двор, соседские двери никогда не закрывались, можно было зайти, спросить сахара или еще чего», - вспоминает Дмитрий.

Нередко актер делится воспоминаниями со своими подписчиками:

- Всех с 1 Сентября! А эта красавица, моя первая учительница Олеся Николаевна! Любила меня, как и я её, и говорила: Ну, не математик, не гуманитарий, зато человек хороший! Спасибо ей за это! Учился я всё равно плохо, зато в школу ходил с удовольствием. Желаю всем детям учиться всё-таки хорошо, а учителям любить своих учеников, даже самых двоечников, - пишет Дмитрий в соцсети, публикуя фото с первой учительницей.

Фото: dmitriy_belocerkovskiy

- Невинномысск, родной мой, с днем рождения! Родные мои, вы всегда в моем сердце, я вас люблю, скучаю, - признается актер.