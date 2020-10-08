В Пятигорске мужчина помог раскрыть особо тяжкое преступление против ребенка

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

В сентябре в Пятигорске было совершено преступление в отношении ребенка. Во время расследования уголовного дела об этом инциденте к следователю обратился местный житель Вараздат Исраелян.

Пятигорчанин сообщил об имеющемся у него видео с камеры наружного наблюдения.

В тот же день мужчина выдал все видеоматериалы и помог следствию в установлении подозреваемого в этом преступлении. Его задержали оперативники в этот же день.

Так, сегодня, 8 октября руководитель следственного отдела по Пятигорску Игорь Парфейников вручил Вараздату Исраеляну благодарность.

- Поступок Вараздат – пример высокой социальной ответственности человека, его неравнодушия и стремления сделать жизнь справедливее и безопаснее, - прокомментировали в управлении.