В Георгиевске из окна многоэтажки выпала женщина

Фото: georgievsk_news Фото: СОЦСЕТИ

Трагедия произошла вчера, 7 октября на одной из улиц Георгиевска Ставрополья. Очевидцы рассказали об инциденте и опубликовали в местном паблике фото с места происшествия.

Так, из окна девятого этажа многоквартирного дома выпала местная жительница. Ставропольчанка скончалась.

Известно, что молодой женщина было 35 лет. Один из местных житель сообщает в соцсети, что у погибшей остался маленький ребенок.

- Господи. Какое горе! Соболезную родным, - пишет подписчица паблика;

- Постродовая депрессия, нужна была помощь специалиста;

- Послеродовая депрессия - это вам не шуточки, - пишет другой комментатор.

Однако истинную причину и обстоятельства инцидента предстоит выяснить следователям.