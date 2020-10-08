В Георгиевске из окна многоэтажки выпала женщина

Фото: georgievsk_news
Фото: СОЦСЕТИ
Трагедия произошла вчера, 7 октября на одной из улиц Георгиевска Ставрополья. Очевидцы рассказали об инциденте и опубликовали в местном паблике фото с места происшествия.
Так, из окна девятого этажа многоквартирного дома выпала местная жительница. Ставропольчанка скончалась.
Известно, что молодой женщина было 35 лет. Один из местных житель сообщает в соцсети, что у погибшей остался маленький ребенок.
- Господи. Какое горе! Соболезную родным, - пишет подписчица паблика;
- Постродовая депрессия, нужна была помощь специалиста;
- Послеродовая депрессия - это вам не шуточки, - пишет другой комментатор.
Однако истинную причину и обстоятельства инцидента предстоит выяснить следователям.