В Пятигорске скончался заслуженный врач России Эдуард Восканян

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8 октября в Пятигорске скончался не заслуженный врач РФ, сердечно-сосудистый хирург Эдуард Восканян. Более 55 лет своей жизни он посвятил медицине. Врач разработал и применил в практику новейшие методы в хирургии.

Применил регионарную перфузию нижних конечностей с помощью аппарата искусственного кровообращения.

Тогда эта новейшая методика стала широко применятьсяна Ставрополье. Также он разработал и внедрил в практику функциональную флебографию.

Так, впервые на Ставрополье наш земляк успешно выполнил операцию приживления кисти больной довольно солидного возраста. Об этом рассказал глава Вятигорска Дмитрий Ворошилов. Эдуарду Восканяну было 83 года.

Похороны врача пройдут в пятницу, 9 октября, с 10:00 до 12:00 на территории городской клинической больницы.