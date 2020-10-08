Максим Клетин подал в суд на следователя, занимавшегося его делом

Глава Георгиевского городского округа Максим Клетин подал иск на следователя, который вел его дело о подделке диплома и угрозах. Это следует из материалов Ленинского района суда Ставрополя.

Иск поступил в суд 2 октября, уже 5 числа его приняли к производству. Предварительное судебное заседание состоится 20 сентября, после 14 часов.

Отметим, что ответчиками в деле фигурируют Арджанов А. и Следственный комитет по Ставропольскому краю. Среди заинтересованных лиц Георгиевская межрайонная прокуратура, Дума Георгиевского городского округа и Правительство Ставропольского края.

Ранее следователи направили в окружную думу представление о соответствии Максима Клетина занимаемой должности. Депутатам предложено рассмотреть вопрос о досрочной отставке чиновника с поста главы округа.

Напомним, Максима Клетина обвиняют в угрозе убийством его любовницы Вилены Никифоровой. Кроме того, следствие усомнилось в подлинности диплома о высшем образовании, которое предоставил глава округа при трудоустройстве.