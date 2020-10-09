На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 157 человек

За сутки скончались три пациента с подтвержденным диагнозом Фото: Артем КИЛЬКИН

За последние сутки на Ставрополье от коронавируса скончались три пациента. Всего в регионе жертвами болезни стали 343 человека.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Тем временем в крае продолжает расти число заболевших. Так, за сутки диагноз подтвердился еще у 157 человек. Всего в крае число зараженных достигло 17443.

Победить болезнь смогли 158 человек. А за весь период пандемии - 12582.

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