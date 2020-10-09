На Ставрополье поймали пьяного водителя без прав

В Левокумском районе наряд ДПС при патрулировании заметил автомобиль, который лихо промчался мимо экипажа. Автоинспекторам показалась такая манера вождения странной, и они потребовали водителя остановиться.

Однако нарушитель проигнорировал законные требования полицейских и, чтобы скрыться, свернул на полевую дорогу, где бросил машину и пустился в бега.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили мужчину. В транспортном средстве полицейские обнаружили начатую бутылку спиртного. Мужчину доставили в дежурную часть для установления личности, так как документов при себе он не имел.

Нарушителем оказался 37-летний житель Нефтекумского городского округа. От прохождения освидетельствования на предмет опьянения он отказался.

Выяснилось, что водитель лишен права управления транспортными средствами. Дважды уже в отношении него возбуждались уголовные дела. Ставропольца лишили права управления транспортными средствами сначала на 3 года, затем на 18 месяцев.

В этот раз против водителя составили административные протоколы по статьям: «Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления», «Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства».

Также против мужчины составили протокол по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Мужчине грозит лишение свободы сроком до двух лет. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.