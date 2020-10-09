В Минеральных Водах иномарка сбила 10-летнего мальчика на пешеходном переходе

Инцидент произошел 7 октября на улице Московской Михайловска. Водитель автомобиля Kia Rio не пропустил десятилетнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Школьник получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и закрытый перелом голени. Мальчика доставили в реанимацию.

За рулем иномарки был 21-летнии местный житель. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, в момент аварии мужчина был трезв.

Также выяснилось, что за последние два года его 7 раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.

По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

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