На Ставрополье более 12,5 тысячи человек выздоровели от коронавируса

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким умерших от коронавируса людей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Ставрополье от коронавируса выздоровели еще 158 человек. Их сняли с медицинского наблюдения. Общее число пациентов, преодолевших COVID-19, уже составляет 12582. Об этом сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Он уточнил, что работа по выявлению новых случаев заболевания продолжается непрерывно.

Так, начиная с марта, в регионе провели почти 600 тысяч исследований на коронавирус. - Каждый зафиксированный факт заражения берётся на контроль. Заболевшим оказывается медицинская помощь, - рассказал Владимиров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что за последние сутки на Ставрополье от коронавируса скончались три пациента. Всего в регионе жертвами болезни стали 343 человека.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.