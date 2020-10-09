Число отравившихся детей в Дагестане выросло до 42

С острой кишечной инфекцией госпитализировано 42 маленьких пациента Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В столице Дагестана произошла вспышка острой кишечной инфекции. Воспитанники трех детских садов, школьники и даже дети, сидевшие дома, госпитализированы в стационар, созданный на базе Республиканского кожно-венерологического диспансера. Подробности сообщает региональный Минздрав.

— За последние сутки в инфекционный стационар, временно развернутый на базе Республиканского кожно-венерологического диспансера, с симптомами ОКИ госпитализировано 42 ребенка. Из них 36 детей поступили из дошкольных образовательных учреждений, четверо школьники и двое детей, не посещающие детский сад, — говорится в официальном сообщении пресс-службы.

Очагами инфекции стали 35, 63 и 88 детские сады. Туда отправлены бригады медиков, которые обследуют всех воспитанников, чтобы предотвратить дальнейшее распространение ОКИ.

Необычно, что заражены не только воспитанники детсадов, но и школьники, и сидевшие дома дети. Роспотребнадзор уже ведет расследование, пытаясь найти источник загадочной вспышки. «КП - Северный Кавказ» продолжает следить за ситуацией в Махачкале.