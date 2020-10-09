У обновленного мемориала «Огонь Вечной Славы» почтили память погибших в битве за Кавказ

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе прошла торжественная церемония у мемориала «Огонь Вечной Славы». Его масштабная реконструкция завершилась совсем недавно.

Мероприятие приурочили к 77-летию со дня окончания битвы за Кавказ. Боевые действия здесь продолжались 442 дня с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

На полях сражений погиб миллион советских солдат. Успехи в битве за Кавказ – одна из важнейших вех контрнаступления Красной армии в Великой Отечественной войне.

Работы по реконструкции проводились в рамках федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы».

Во время глобальной переделки отвели грунтовые воды и гидроизолировали памятник со стороны западного склона Крепостной горы.

Основание и пилоны с именами героев получили новую гранитную облицовку, рядом заменили брусчатку.

Обновили и покрытие самой мемориальной стены, воссоздав ее мелкозернистую фактуру. Окрасили также барельефы, подиум монумента облицевали тесанным камнем.

Самым сложным этапом реконструкции стал ремонт каскадной лестницы, ведущей к «Вечному Огню».

Специалисты полностью демонтировали старые элементы вместе с железобетонными конструкциями, залили новые подпорные стены.

Поверхность новых ступеней выполнена из нескользящего гранита, безопасного даже в непогоду. Новую каскадную лестницу украсила оригинальная архитектурная подсветка.

Капитальная реконструкция легендарного мемориала в последний раз проводилась в 2014 году. Напомним, этой весной накануне Дня Победы отреставрировали горелку «Вечного Огня».

На время работ пламя переносили на временный постамент, чтобы «Вечный Огонь» не погас ни на минуту.