В Ставрополе объяснили, какие медики берут мазки на коронавирус

бщее число пациентов, преодолевших COVID-19, уже составляет 12582 Фото: Архив "КП"

На Ставрополье медики скорой помощи не проводят тесты на коронавирус. Исследования выполняют специалисты других медицинских подразделений. Об этом сообщил главный врач ГБУЗ СК «станция скорой медицинской помощи» Ставрополя Антон Фарсиянц.

—Требовать от работников скорой помощи взять мазки — неправомочно, — пояснил он.

Также главврач подчеркнул, что нагрузка на скорую помощь остаётся повышенной. Сейчас бригады ставропольских специалистов работают в сложных условиях.

Фарсиянц отметил, что такая ситуация наблюдается из-за пандемии и в других регионах России.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье от коронавируса выздоровели еще 158 человек.

Их сняли с медицинского наблюдения. Общее число пациентов, преодолевших COVID-19, уже составляет 12582. Об этом сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Он уточнил, что работа по выявлению новых случаев заболевания продолжается непрерывно.