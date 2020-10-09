В Ставрополе проверили наличие детских автокресел в такси

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Во всех городах и районных центрах Ставрополья прошла акция «Ребёнок в такси».

Для проверки участники акции на месте рейда заказывали автомобиль такси, сообщая диспетчеру о том, что перевозка будет с участием несовершеннолетнего пассажира, которому нужно автокресло.

Из сделанных по всему краю заказов в различные фирмы такси, к месту проведения акции прибыл 131автомобиль, в которых автокресла были, согласно сделанному заказу, в 95 такси. За последние два года детских автокресел в такси стало значительно больше.

Однако в 36 машинах никаких детских удерживающих устройств не было установлено, либо были бескаркасные устройства, не имеющие сертификата и не годящиеся для перевозки детей.Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.