На Ставрополье продлили режим самоизоляции для пожилых людей

Режим самоизоляции должны также соблюдать люди с тяжелыми хроническими болезнями легких, сердца и почек Фото: Андрей СТЕПАНОВ

На Ставрополье режим самоизоляции для пожилых и страдающих хроническими заболеваниями людей продлили до 29 октября. Это постановление подписал губернатор Владимир Владимиров.

Документ опубликовали 9 октября. Так, ставропольцы старше 65 лет не должны покидать дом без острой необходимости, чтобы избежать заражения коронавирусом.

Режим самоизоляции должны также соблюдать люди с тяжелыми хроническими болезнями легких, сердца и почек.

Также постановлением от 9 октября расширяется список тех, на кого не распространяется требование об обязательной 14-дневной самоизоляции.

Теперь не соблюдать двухнедельный карантин могут приезжие, которые по прибытии в Ставропольский край прошли исследование на коронавирус (ПЦР) и получили отрицательный результат.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье медики скорой помощи не проводят тесты на коронавирус.

Исследования выполняют специалисты других медицинских подразделений. Об этом сообщил главный врач ГБУЗ СК «станция скорой медицинской помощи» Ставрополя Антон Фарсиянц.

—Требовать от работников скорой помощи взять мазки — неправомочно, — пояснил он.

Также главврач подчеркнул, что нагрузка на скорую помощь остаётся повышенной. Сейчас бригады ставропольских специалистов работают в сложных условиях.