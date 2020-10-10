На Ставрополье председатель думы городского округа погорел на взятке

Следователи подозревают народного избранника в мошенничестве Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Ставрополье почтенный депутат и глава думы Ипатовского городского округа погорел на взяточничестве. Отметим, что её возглавляет Иван Литвинов. Народный избранник вымогал деньги у бизнесмена, а тот обратился в ФСБ. Делом занимается следственное управление СКР по краю.

По данным следователей, почтенный депутат узнал, что в отношении крупного бизнесмена проводится полицейская проверка. В МВД полагали, что его предприятие похищало электроэнергию. Народный избранник, недолго думая, решил нажиться на этом.

Он пришел к бизнесмену с «серьезным предложением». Всего за 1 миллион и 200 тысяч рублей, которые он якобы передаст высокопоставленному полицейскому, уголовное дело против дельца возбуждать не будут.

Вот только делец оказался не из сговорчивых. Заподозрив, что председатель Думы попросту обманывает его, он написал заявление в ФСБ. Хитреца поймали с поличным во время передачи «взятки».

— Руководитель следственного управления СРК по Ставропольскому краю Игорь Иванов возбудил уголовное дело в отношении председателя Думы Ипатовского городского округа. Он подозревается в совершении преступления по статье «Покушение на мошенничество», — сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Следователи уже провели обыски, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.