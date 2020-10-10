На Ставрополье за сутки коронавирус обнаружили у 151 жителя края

В регионе продолжают умирать люди с подтвержденным диагнозом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье продолжает расти число заболевших коронавирусом. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 151 человека.

Всего в регионе число зараженных достигло 17594. Победить болезнь смогли за последние сутки 159 человек.

Число выздоровевших достигло 12741. В регионе продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом.

Так, за последние сутки скончались еще три человека. Всего в крае жертвами болезни стали 346 жителя Ставрополья. Губернатор региона выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.