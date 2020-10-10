На Ставрополье уточнили требования по самоизоляции для въезжающих в край

Теперь на самоизоляции могут не оставаться люди, которые по прибытии на территорию края пройдут исследование на коронавирус Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Губернатор Владимир Владимиров подписал постановление, уточняющее требование об обеспечении при въезде на территорию края двухнедельной самоизоляции.

Напомним, на Ставрополье действует комплекс ограничительных мер, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции.

В соответствии с установленными правилами, предусматривается обязательное соблюдение 14-дневной самоизоляции для лиц, въезжающих в край.

Вместе с тем эта ограничительная мера не распространяется на ряд категорий граждан.

К ним относятся люди, прибывающие из-за границ РФ, для которых действуют другие правила; водители, экспедиторы, бригады, экипажи транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки; экипажи воздушных судов; граждане из соседних регионов, приезжающие в край на работу в организациях АПК; жители края, которые вынуждены пересекать административную границу региона для следования к месту работы; граждане, направляемые в служебные командировки; граждане, прибывающие на Ставрополье по санаторным путевкам, и лица, их сопровождающие.

Постановлением губернатора данный перечень расширен.

Теперь на самоизоляции могут не оставаться люди, которые по прибытии на территорию края пройдут исследование на коронавирус и получат медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат тестирования.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье продолжает расти число заболевших коронавирусом. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 151 человека.

Всего в регионе число зараженных достигло 17594. Победить болезнь смогли за последние сутки 159 человек.

Число выздоровевших достигло 12741. В регионе продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом.

Так, за последние сутки скончались еще три человека. Всего в крае жертвами болезни стали 346 жителя Ставрополья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ставрополье за сутки коронавирус обнаружили у 151 жителя края

Всего в регионе число зараженных достигло 17594 (подробнее)