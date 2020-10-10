На Ставрополье за сутки от коронавируса скончались три пациента

Растет и количество заболевших в крае. Так, за сутки диагноз подтвердился еще у 151 жителя Ставрополья Фото: Иван МАКЕЕВ

К сожалению, несмотря на все усилия медиков, за сутки от коронавируса скончались три человека. Об этом утром 10 октября сообщил губернатор Ставрополья.

Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. На сегодняшний день от коронавируса в регионе скончались 346 человек.

Растет и количество заболевших в крае. Так, за сутки диагноз подтвердился еще у 151 жителя Ставрополья.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Владимир Владимиров подписал постановление, уточняющее требование об обеспечении при въезде на территорию края двухнедельной самоизоляции.

Напомним, на Ставрополье действует комплекс ограничительных мер, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции.