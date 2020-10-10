В Ставрополе главврач скорой помощи назвал приоритеты для выезда бригад

Увеличение числа бригад по вызовам людей с температурой связано с ростом таких обращений в период пандемии по коронавирусу и обострением респираторных заболеваний
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ставрополе станция скорой помощи увеличила число бригад, выезжающих на вызовы больных с температурой, в том числе симптомами Covid-19.
Если раньше в краевом центре каждый день работали только четыре таких бригады, теперь их количество выросло до девяти.
В целом помощь жителям Ставрополя каждый день оказывают 32 бригады скорой. Об этом рассказал главврач станции скорой медпомощи Ставрополя Антон Фарсиянц.
Увеличение числа бригад по вызовам людей с температурой связано с ростом таких обращений в период пандемии по коронавирусу и обострением респираторных заболеваний.
Такие бригады выделены в отдельную группу, чтобы исключить возможность заболеваний внутри коллектива.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что, к сожалению, несмотря на все усилия медиков, за сутки от коронавируса скончались три человека. Об этом утром 10 октября сообщил губернатор Ставрополья.
Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. На сегодняшний день от коронавируса в регионе скончались 346 человек.