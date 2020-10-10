В Ставрополе объяснили причины длительного прибытия бригады скорой помощи

Не всегда бригады скорой помощи госпитализируют больных с подтвержденным диагнозом коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ставрополье врачи каждый день получают около 600 обращений, из которых около 150 – вызовы к пациентам с температурой.

Из-за этого, а также из-за изменения маршрутизации больных, иногда увеличивается время прибытия скорой. Об этом рассказал главврач станции скорой медпомощи Ставрополя Антон Фарсиянц.

Так, в первую очередь бригады, работающие с температурными пациентами, обслуживают тех, у кого возникает одышка или угроза жизни из-за обострения сопутствующих заболеваний.

Что касается оказания неотложной помощи при повышении температуры выше 39 градусов без угрозы жизни, то обслуживаются после экстренных или передаются в неотложные службы поликлиник.

Некоторые жители региона стали обращаться с жалобами на то, что врачи скорой помощи не берут у пациентов пробы на коронавирус. По словам главврача станции скорой медпомощи Ставрополя Антона Фарсиянца, требовать этого от работника скорой помощи неправомочно. Так как пробы берут врачи поликлиник.

Также не всегда бригады скорой помощи госпитализируют больных с подтвержденным диагнозом коронавируса.

В случае, если болезнь протекает в средней степени тяжести, а больной не входит в группу риска, он может проходить лечение дома под наблюдением врачей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе станция скорой помощи увеличила число бригад, выезжающих на вызовы больных с температурой, в том числе симптомами коронавирусной инфекции.

Например, раньше в нашем городе каждый день работали только 4 таких бригады. А сейчас их количество выросло до девяти.

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