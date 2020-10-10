В Ставрополе прозвучал «Голос памяти»

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В этом году 9 октября впервые отмечается День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ 1943 года.

Так, в Ставрополе, в районе мемориала «Холодный родник», прошло 3D мэппинг шоу «Голос памяти». Место проведения выбрано не случайно, ведь мемориальный комплекс был открыт в 1975 году именно в память о жителях города, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн.

Трехмерное проекционное шоу поведало о трагических событиях нашей истории. А симфонический оркестр Ставропольской государственной филармонии исполнил 7-ю симфонию Д. Шостаковича – великое произведение, созданное композитором в годы ВОВ и помогавшее людям обрести веру в победу.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе прошла торжественная церемония у мемориала «Огонь Вечной Славы». Его масштабная реконструкция завершилась совсем недавно.

Мероприятие приурочили к 77-летию со дня окончания битвы за Кавказ. Боевые действия здесь продолжались 442 дня с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.