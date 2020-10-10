Медики Пятигорска объяснили, при каких признаках должно возникнуть подозрение на коронавирус

Скорая сейчас действительно перегружена вызовами. У медиков на счету буквально каждая минута Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Медики Пятигорска сообщают, что незначительное повышение температуры, легкий насморк или просто желание измерить давление - не повод срочно вызывать бригаду на дом.

Дело в том, что скорая сейчас действительно перегружена вызовами. У медиков на счету буквально каждая минута, сообщает пресс-служба администрации Пятигорска.

- И пока теряется драгоценное время, тяжелые больные, действительно нуждающиеся в помощи, ждут ее по несколько часов, - говорится в сообщении.

Когда действительно необходимо срочно вызывать бригаду скорой помощи, если мы говорим о подозрениях на заражение коронавирусной инфекцией:

-Температура тела резко подскакивает до 38,5 градусов и выше, сопровождается обильным потоотделением, ознобом и мышечной ломотой. Она держится долго и стабильно, иногда наблюдается волнообразная лихорадка – температура в течение дня резко падает до нормальной, а затем вновь поднимается до высокой.

Может возникнуть рвота, тошнота или диарея. Жаропонижающие не помогают, а высокая температура длится более трое суток.

В начальной стадии заражения у пациента часто пропадает вкус и обоняние. А иногда при коронавирусе болит горло, но насморк и заложенность носа, как правило, не беспокоят.

Затем появляется сухой или малопродуктивный кашель на фоне острой лихорадки.

Если кашель не купируется обычными препаратами, усиливается, не переходит в стадию продуцирования и выделения мокроты, затрудняет дыхание – вызываем скорую помощь. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пятигорска.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что медработники нашего региона каждый день получают около 600 обращений, из которых около 150 – вызовы к пациентам с температурой.

Из-за этого, а также из-за изменения маршрутизации больных, иногда увеличивается время прибытия скорой. Об этом рассказал главврач станции скорой медпомощи Ставрополя Антон Фарсиянц.

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