Новую волну коронавирусных фейков запустили на Юге России

Вспышку рассылки недостоверной информации зафиксировала Общественная палата России. Сообщения распространяют в Ставропольском крае, Краснодарском крае и Чеченской республике.

Фейки в каждом регионе разные.

Например, ставропольцев пугают повальными «масочными» рейдами в магазинах. Напомним, жители нашего края стали получать в мессенджерах сообщения, что с 6 октября в магазинах региона будут проводить рейды по проверке соблюдения мер эпидбезопасности.

В тексте говорится, якобы с одного района поручено собирать по 8 миллионов рублей штрафов.

Эту информацию прокомментировал Владимир Владимиров. Он заявил, что это не имеет ничего общего с действительностью.

- Я хочу напомнить, что решения об открытии учреждений торговли, общепита и так далее принимались, исходя из того, что там будет непременно обеспечиваться защита здоровья посетителей и сотрудников, — подчеркнул Владимиров.

В Общественной палате РФ добавили, что сейчас волонтёры ведут мониторинг для выявления фейков.

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