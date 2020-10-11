На Ставрополье сыграл свадьбу 96-летний жених

Самым возрастным женихом в 2020 году на Ставрополье оказался 96-летний дедушка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

96-летний жених, 83-летняя невеста, почти 9500 новых семей и больше 20 тысяч детей. В краевом управлении ЗАГС поделились самыми интересными фактами о свадьбах на Ставрополье в 2020 году.

Так, за неполный год уже рождено больше 20 тысяч детей. Для сравнения, зараженных коронавирусом на данный момент почти на 3 тысячи меньше. За девять месяцев была сыграна 9481 свадьба.

В управлении ЗАГС отметили позитивный фактор: количество полных семей увеличилось. Так, в 2020 году у 87% новорожденных мама и папа состоят в официальном браке.

Удивительным оказался возраст самого возрастного жениха. Мужчина женился в 96 лет. При чем его избранница явно моложе его, ведь самой возрастной супругой стала 83-летняя дама. Кстати, они не пара — её избраннику тоже 83 года. И именно они стали самой возрастной парой в крае.

Вопреки предположениям специалистов и психологов, число разводов в год пандемии не выросло, а наоборот сократилось на 7%. Так, на Ставрополье расторгли брак 7223 пары. 512 семей, подавших заявление, удалось сохранить.