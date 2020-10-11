Губернатор устроил разнос главе Кисловодска за подсказки и дороги

Владимир Владимиров был буквально в ярости от ответов подчиненного. Фото: пресс-служба губернатора СК

Губернатор Ставрополья на повышенных тонах поговорил с главой Кисловодска. Он отчитал подчиненного за недостаточную осведомленность в инфраструктурных вопросах. Речь на планерке шла о дороге к строящемуся жилому комплексу, где в ближайшее время будет возведена школа. Владимир Владимиров поинтересовался, как идет решение логистического и инфраструктурного вопросов. Говоря проще: где дороги?

Ответ Курбатова получился не слишком уверенным. Более того, почти каждую цифру ему подсказывали помощники. Это возмутило Владимирова. Губернатор перешел на повышенный тон и подчеркнул: мэр обязан лично интересоваться вопросом и держать ситуацию на ручном контроле.

— Вы что, в театральной яме сидите там? Тогда садитесь и вместо него отвечайте. Будьте главой сами. Александр Вячеславович, а ты либо глава, либо не глава тогда. Надоело это уже, — эмоционально отреагировал губернатор.

Градоначальник пытался успокоить Владимира Владимирова и заверить: пока дорога к объекту есть, а когда будет нужна к школе — проложат и ее. Документы уже поданы в профильное министерство.

Однако главу Ставрополья такой ответ не устроил. По неуверенному тону он заподозрил, что подчиненный юлит.

— Проект на дорогу есть? Экспертиза есть? Предоставь мне их сегодня. Не предоставишь — иди вон тогда, — жестко высказался глава края.