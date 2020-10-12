На Ставрополье назвали города, где чаще всего играют свадьбы

На Ставрополье увеличилось число зарегистрированных браков. Так, семейными узами связала себя 9481 пара. Это статистика за 9 месяцев 2020 года. Стало известно, в каких городах края чаще всего женятся.

На первом месте оказался Ставрополь – 2581. Далее немного уступает теплый Пятигорск – 785. На третьем месте Невинномысск – 501. Далее следуют города КМВ: Георгиевск – 458 и Минеральные Воды – 471.

При этом, как отмечают многие жители этого региона, не все запланированные свадьбы были отыграны за этот сезон. Из-за пандемии многие вынуждены были перенести «счастливый день в жизни» на осень 2020 и зиму 2021.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, то самый возрастной жених вступил в брак в 96 лет. Самой старшей оказалась невеста, пожелавшая выйти замуж в 83 года. Она со своим возлюбленным, кстати, ее ровесником, пока - самая возрастная пара, зарегистрировавшая брак в этом году.