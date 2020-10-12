На Ставрополье водитель оправдал состояние опьянения употреблением лекарства

Наряд ДПС Арзгирского пытался остановить отечественную легковушку, водитель которой требования проигнорировал и проехал мимо экипажа.

Автоинспекторы по громкой связи потребовали остановиться, после этого водитель остановился на обочине.

За рулем был 60-летний местный житель, который имел очевидные признаки опьянения. Водитель факт нетрезвого вождения отрицал и сообщил, что запах спиртного у него появился из-за принятого перед поездкой лекарства.

При проведении процедуры освидетельствования на месте прибор показал результат более 0,9 промилле паров этанола в выдыхаемом воздухе, что считается сильной степенью опьянения.

С показаниями прибора мужчина не согласился и проехал в больницу, где там снова установили состояние опьянения.

Упрямый водитель заявил, что он трезв, поэтому с результатами не согласен. Ставрополец подписал отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

По данному факту составили административный материал по статье «Невыполнение законных требований сотрудника полиции о прохождении освидетельствования на состояние опьянения».

Мужчине грозит лишение прав сроком от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.