Власти Волгоградской области подали в суд на фирму из Ставрополя за ДТП

Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области требует от местной и ставропольской компаний 120 млн рублей. Власти подали иск в Арбитражный суд региона, его уже приняли к рассмотрению, следует из данных на сайте.

Ответчиками в деле выступают ООО «Югагроресурс» и ООО "Мостдорсервис". Согласно данным на сайте, комитет дорожного хозяйства хочет компенсацию за ДТП с участием "КамАЗ-846310".

- Исковое заявление подано с соблюдением процессуальных требований к его форме и содержанию, в связи с чем, подлежит принятию к производству арбитражного суда для рассмотрения, - определил Арбитражный суд.

Предварительное заседание состоится 28 октября в Волгограде.