Под Георгиевском нашли свалку с брендовыми тапками

Пользователи со Ставрополья обнаружили свалку с тапочками. Среди никому не нужных сланцев были и подделки "Dolce & Gabbana". Фотографии с места опубликовали в социальных сетях.

Свалку нашли в Георгиевском городском округе. Неизвестный торговец выбросил больше сотни тапок около реки Подкумок, близь села Краснокумское. Среди обычных экземпляров были особенные, красные тапочки с брендовой подписью. Видимо, таким образом предприниматель избавлялся от бракованного товара.

Фото: georgievsk_online

Свалка не понравилась пользователям сети.

- В том году была целая гора калош, а теперь вот тапочки! Ужасы.

Некоторые добровольческие экоорганизации уже пообещали убрать мусор. По предположению местных жителей, выбросить тапки могли жители одного из сел Георгиевского городского округа, в котором шьют обувь.