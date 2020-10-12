Жители Георгиевска пожаловались на выбросы маслозавода

Фото: https://vk.com/georgievsk_ru

Жители Георгиевска пожаловались в сети на выбросы из местного маслозавода. Так, по словам горожан, сажа буквально въелась в поверхность автомобилей людей, которые живут в районе предприятия.

Местный житель опубликовал в паблике фото своего автомобиля, а также разместил видео, на котором продемонстрировал последствия случившегося:

- Я живу возле маслозавода. Вот такая картина сегодня с утра. Выбросы идут из котельнои маслозавода. Как быть? – жалуется горожанин.

- Я живу в паре кварталов от маслозавода, сегодня утром обнаружил тоже самое на машине (орфография и пунктуация автора сохранены), - рассказывает другой житель Георгиевска.

Земляки посоветовали мужчинам обратиться в управление краевого Роспотребнадзора.