После обращения на прямую линию губернатора сельчане Ставрополья получат обновленную трассу

В Ипатовском городском округе завершается ремонт подъездной дороги к селу Первомайское. Это первая очередь участка автотрассы «Преградное-Тахта-Ипатово».

По поводу этой дороги местные жители обращались на прямую линию губернатора региона в начале сентября.

Владимир Владимиров взял ремонт этого участка под свой контроль. В общей сложности на эти цели требуется более 142,5 млн рублей.

В результате ремонт дороги от села Первомайского до хутора Восточного протяженностью более 11 км был включен в госпрограмму края «Развитие транспортной системы».

Уже завершается ремонт первого участка трассы, длиной 2,5 км. Ииз краевого бюджета и Ипатовского горокруга выделено около 30 млн рублей. Ремонт планируется завершить до конца этого месяца.

Сельские жители получат обновленную трассу с современным асфальтобетонным покрытием, дорожными знаками и сигнальными столбиками.